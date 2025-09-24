Settore della carta in sofferenza. Cassa integrazione fino a Natale

Da lunedì prossimo, 29 settembre, scatta la cassa integrazione alla cartiera di Pioraco. E i sindacati spiegano quali sono i principali timori. Questo mese tutto il Gruppo Fedrigoni ha annunciato una riorganizzazione con un nuovo assetto, che prevede la creazione di tre società distinte: Carta, Etichette e Rfid. "Mentre questi ultimi due settori vanno molto bene – sottolineano spiega Stefano Tordini, segretario provinciale Slc Cgil –, quello della carta è in sofferenza. A causa della contrazione di ordini di vendita, come conseguenza di un andamento economico globale negativo, l’azienda, per lo stabilimento di Pioraco, ha chiesto allora la cassa integrazione dal 29 settembre al 24 dicembre; i giorni precisi saranno condivisi tramite accordi specifici con le Rsu. Pioraco, a differenza di Castelraimondo (che produce anche etichette e altri prodotti; ndr), si occupa soprattutto di carta. E questo comparto, a livello nazionale, è in crisi: in Italia si conta un calo degli ordini del 35 per cento circa. In pratica la proprietà è costretta a rimodulare la produzione in base alla situazione del mercato attuale, e per la cartiera di Pioraco viene attivata di nuovo la cassa integrazione. Ma questa volta per un periodo importante, più lungo rispetto alle due settimane di luglio e agosto. Ed è proprio ciò a preoccuparci. La situazione resta da attenzionare".

Lo stabilimento in questione conta 96 dipendenti, di cui 79 operai e 17 impiegati. Nessuno stop invece per quello di Castelraimondo, che conta 63 dipendenti, di cui 56 operai e 7 impiegati. Già nei mesi scorsi i sindacati avevano chiesto di sapere quale fosse la "strategia aziendale", con la definizione urgente di un Piano industriale chiaro, prospettive di medio termine e investimenti concreti a garanzia dell’occupazione e dello sviluppo del comparto.

A conferma della difficoltà in cui versa il settore, c’è un’altra cartiera del territorio che è dovuta ricorrere ai ripari con un’altra misura: la Cartiera Marchigiana di Montelupone, con una settantina di dipendenti. "Ha aperto il contratto di solidarietà – conclude Tordini – per esubero di personale ed esigenze riorganizzative. Se la situazione rientra, non sarà necessario ridurre le unità e fare tagli".