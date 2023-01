Settore gomma plastica: no violenze e molestie sul luogo di lavoro

I 140mila lavoratori di un settore importante come quello della gomma plastica avranno un nuovo contratto collettivo che prevede un aumento delle retribuzioni per il triennio di 2023-2025 di 167 euro. L’ipotesi di accordo è stata siglata nella sede di Confindustria tra la segreteria nazionale Ugl, coadiuvata dalla delegazione trattante della Ugl Chimici e la Federazione Gomma Plastica di Confindustria. "Un accordo - si legge in una nota del sindacato - frutto di un confronto sollecito e proficuo tra le parti per offrire ai dipendenti del settore rapide risposte al caro vita determinato dalla crisi post pandemica e dal conflitto russo-ucraino. Un accordo che, da un lato salvaguarda il salario dall’inflazione, che ha caratterizzato l’anno appena trascorso, dall’altro introduce delle innovazioni importanti di carattere culturale e sociale sotto il profilo della tutela delle lavoratrici e lavoratori". Infatti l’accordo prevede l’introduzione di un capitolo importante concernente “le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro”. Lo scopo è di perseguire l’obiettivo della tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l’informazione e la sensibilizzazione sul tema e su richiesta della Rsu all’azienda, potranno essere erogate fino a 4 ore all’anno di formazione.