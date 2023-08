Settore lavori pubblici a Camerino alla ricerca di un nuovo responsabile

"In un anno abbiamo perso due responsabili del settore lavori pubblici. Entrambi, prima l’ingegnere Marco Orioli e ora l’ingegnere Ainelen Daniela Bracalente, per questioni prettamente personali, trattandosi di un avvicinamento nelle zone in cui vivono. Ci sta. Stiamo comunque affrontando il problema e procederemo con una nuova selezione pubblica per trovare un sostituto". Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli prende atto delle dimissioni dell’ingegner Bracalente (di Montegranaro), che era stata assunta a tempo pieno e indeterminato nel maggio 2022 in qualità di istruttore direttivo tecnico. "Ha vinto un altro concorso pubblico – spiega il primo cittadino – e, per una questione logistica, per avvicinarsi a casa, lavorerà per Fermo. La ringraziamo per la grande professionalità dimostrata in questi mesi. Intanto comunque, in accordo con il Comune di Fermo, abbiamo individuato un periodo temporaneo, di passaggio di consegne: cioè fino al nuovo sostituto, in questa fase di transizione, lavorerà per metà anche per il Comune di Camerino. Quindi l’ultimo giorno di lavoro ufficiale è il 31 agosto, ma resterà parzialmente fino all’arrivo del nuovo responsabile. Il problema di fondo, comunque, è la carenza di tecnici sul fronte pubblico". L’ufficio tecnico conta altri sei dipendenti, che lavorano alle pratiche sisma da tempo. "Ma ovviamente la figura al timone di questo servizio – conclude Lucarelli – riveste un ruolo centrale nella macchina organizzativa". Nel settembre dell’anno scorso all’ingegnere Orioli, civitanovese, era stata concessa dal Comune di Camerino l’aspettativa per prestare servizio alle dipendenze del Comune di Civitanova. Lucarelli aveva predisposto con il collega Ciarapica una convenzione fino a fine 2022 per completare i vari iter, anche in quel caso in vista della sua sostituzione.