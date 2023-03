Settore Lavori pubblici, Defelici si dimette

di Giorgio Giannaccini

Piove sul bagnato a palazzo Volpini. Infatti, dopo appena due mesi, l’ingegnere Roberto Defelici ha rassegnato improvvisamente le proprie dimissioni dal ruolo di responsabile del V Settore (Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio). Un vero e proprio colpo di scena, visto che l’incarico gli era stato assegnato il primo gennaio, tramite una convenzione con il Comune di Monte San Giusto. Tra l’altro la sua nomina aveva fatto scalpore in città perché aveva comportato l’addio (da dirigente) del geometra Daniele Re, lo storico funzionario dell’ufficio tecnico di Porto Recanati. "Pochi giorni fa, l’ingegnere Defelici ci ha spiegato che qui non si trovava bene, lamentando che ci sarebbe un clima non sereno negli uffici comunali – racconta l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti (nella foto) –. Per questo ha presentato una lettera, nella quale rinuncia alla convenzione stipulata con il Comune di Monte San Giusto. In pratica si è dimesso e non c’è l’ipotesi che retroceda in merito alla sua decisione, che anzi è irrevocabile. Questa cosa ci ha sorpreso e non poco, in quanto avevamo puntato sulla sua figura di funzionario, che fin da subito si è dimostrata di grande competenza. Non possiamo nasconderlo, è stato un fulmine a ciel sereno, perché il suo incarico si inquadrava nella nostra volontà di incrementare le competenze dei nostri uffici". Tuttavia, per il momento, l’assessore Riccetti non svela come l’amministrazione comunale cercherà di colmare il buco che si è creato ai vertici del V Settore. "Faremo le nostre valutazioni – aggiunge –. Non possiamo permetterci un ufficio allo sbando, anche perché si creerebbero dei disservizi. Ci sono diversi ipotesi che stiamo valutando, ma adesso è prematuro annunciarle". A questo punto, sono tanti gli scenari che si aprono: da un lato si potrebbe ipotizzare che l’ufficio potrebbe essere assegnato a uno dei due dipendenti (di categoria D) che lavorano in quel settore, ovvero il geometra Michela Vitali oppure lo stesso Re. O ancora, non è escluso che il Comune possa cercare di sottoscrivere una nuova convenzione con un altro Comune, per rimpiazzare il nuovo dirigente. Infine, la terza soluzione sarebbe quella di procedere con un apposito concorso pubblico, per trovare il nuovo responsabile del V Settore.