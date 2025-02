Sfascia un’auto in sosta e rifiuta l’etilometro: denunciato

Si schianta contro un’auto parcheggiata, e quando arrivano gli agenti della polizia locale di Civitanova si rifiuta di sottoporsi all’etilometro. E così gli agenti gli sequestrano l’auto.

È quanto accaduto nella prima mattinata di ieri, poco dopo le 7.30, a San Marone. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti un 44enne del posto, al volante della sua Peugeot 2008, si è scontrato con una Golf che si trovava parcheggiata in strada, lungo la via. L’auto, rimasta danneggiata, era di un residente. Quando sono arrivati gli agenti, il 44enne al volante dell’auto si è rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro, per verificare se si fosse messo alla guida della sua auto ubriaco. E alla fine gli agenti gli hanno sequestrato la vettura, segnalandolo per quanto accaduto.

Qualche ora più tardi, i vigili urbani sono intervenuti anche per rilevare un incidente che si è verificato lungo la statale Adriatica, nel tratto di via Carducci, dove un’auto, condotta da una ragazza, è finita addosso alla macchina che la precedeva. A bordo c’era anche un cane. All’ospedale è finita una giovane donna di 28 anni. Nei giorni scorsi, infine, gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Cristian Lupidi, hanno controllato un’auto, una Opel Corsa, in piazza XX settembre. È venuto fuori che l’uomo al volante, un 51enne, guidava senza patente, perché mai conseguita, senza assicurazione e senza revisione. Al momento del controllo, l’uomo ha anche fornito false generalità, pensando di evitare guai. Ma grazie alla collaborazione della polizia del Comune in cui l’uomo risiede, fuori provincia, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua vera identità e a denunciarlo anche per aver fornito false generalità. Inoltre, è emerso che nei suoi confronti era stata sporta denuncia per appropriazione indebita di quell’auto. La macchina è stata controllata anche dai cani antidroga della guardia di finanza.

Chiara Marinelli