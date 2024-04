Sferisterio a scuola Ben 14mila baby spettatori

Sono oltre 14mila le prenotazioni arrivate non solo dalle scuole maceratesi, ma anche da fuori provincia, per il progetto "Lo Sferisterio a scuola" realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura e istruzione. Per ’Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle’ di Vincenzo Ruggiero, pensato per i bambini della scuola primaria dai 3 ai 5 anni, sono arrivate oltre 3.800 prenotazioni; alle già previste rappresentazioni al teatro Lauro Rossi, dal 27 al 31 maggio (16.30, 17.30 e 18.30), è stata aggiunta una rappresentazione il 29 maggio alle 15.30. Per ’Turandot. Enigmi al museo’ – ispirato al capolavoro di Puccini e destinato agli studenti delle primarie e secondarie di primo grado (dai 6 ai 14 anni) – le richieste hanno superato quota 10.500; questo spettacolo, in programma invece allo Sferisterio dal 4 al 7 giugno, andrà in scena con una quinta replica l’8 giugno (sempre alle 20.45).

Lo Sferisterio a scuola – ha dichiarato il sovrintendente Flavio Cavalli – è realizzato dall’Associazione Sferisterio grazie anche alla preziosa disponibilità e adesione delle istituzioni scolastiche che scelgono di partecipare e che negli anni sono risultate in numero sempre crescente. Le attività prevedono una parte di lavoro in classe in questi mesi e poi, fra maggio e giugno, una serie di spettacoli aperti a tutti, allo Sferisterio e al Lauro Rossi, raccolti nella definizione di ’Macerata Opera Family’ che anticipa il festival vero e proprio nel segno dei più piccoli, ottenendo un grande riscontro del pubblico: nel 2023 abbiamo registrato oltre 11.000 spettatori. Fondamentale è poi il contributo di un gruppo di sponsor e mecenati che annualmente scelgono di essere children partner dello ’Sferisterio a scuola’ e che ci auguriamo stiano al nostro fianco anche nel 2024".

"Per me gli studenti sono innanzitutto il pubblico di oggi – sottolinea il direttore artistico Paolo Gavazzeni – non quello ipotetico di domani, e l’Associazione Sferisterio è impegnata affinché questo avvenga, mettendo in atto tutti gli strumenti necessari. Anche per questo ho ideato quest’anno un nuovo percorso destinato anche agli adulti e a tutti coloro che vogliono ’saperne di più’, Tutti all’opera, per far scoprire le produzioni e il repertorio anche a chi non è mai stato allo Sferisterio; saranno occasioni per conoscere i compositori, i soggetti, gli artisti, per seguire le prove e poi infine lo spettacolo completo. Noi tutti, impegnati al massimo nella cura di questi spettacoli pensati per i più giovani".

Per informazioni e per aderire è possibile scrivere a education@sferisterio.it o contattare Paola Pierucci allo 0733.261334.