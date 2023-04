Sferisterio a scuola, boom di adesioni

Una marea incontenibile di docenti e alunni delle scuole di Macerata e dintorni: sarà questo il bellissimo avvio tra maggio e giugno degli spettacoli allo Sferisterio organizzati dall’Associazione Sferisterio nell’ambito del progetto "Lo Sferisterio a scuola" per dare avvio a una nuova estate nel segno della musica. Una richiesta ben oltre le aspettative, tanto che l’Associazione ha previsto un aumento delle recite. "Ci stiamo preparando a un’estate impegnativa e con traguardi ambiziosi – spiega il sovrintendente Flavio Cavalli – che si aprirà nel segno dei più piccoli. Le previsioni sono ottime e, grazie al lavoro e all’impegno complessivo non solo nostro ma di tutte le realtà che collaborano al progetto "Lo Sferisterio a scuola" contiamo di superare gli 11mila partecipanti, cioè di raddoppiare quasi il traguardo 2022 che era stato di circa seimila". Exploit per la proposta destinata ai bambini delle scuole materne (dai 3 ai 5 anni), nella modalità "Palco reverse" cioè con il pubblico e gli artisti insieme sul palcoscenico e i palchi a fare da scenografia: per "La storia di Babar" il piccolo elefante di Francis Poulenc, realizzato dalla Scuola Civica di Musica "Stefano Scodanibbio", le recite sono state quasi raddoppiate, passando dalle 8 previste a 14, dal 28 maggio al primo giugno, con prenotazioni per circa 2.650 spettatori, provenienti non solo da Macerata ma anche da Corridonia, Pollenza, San Severino, Potenza Picena, Civitanova, Caldarola, Montecassiano. E sono state raddoppiate anche le rappresentazioni del "Flauto magico". Una vera opera lirica pensata per gli studenti dai 6 ai 14 anni e da loro partecipata durante la messa in scena; per questo titolo sono arrivate circa ottomila prenotazioni. Quattro le recite previste dal 9 al 12 giugno (ore 20.45).