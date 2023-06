"Sferisterio a scuola" boom Undicimila giovani sul palco per esaltare la lirica e la pace

"Lo Sferisterio a scuola" ha fatto centro anche quest’anno e quasi doppiato le 6mila presenze registrate nel 2022, arrivando fino a oltre quota 11mila. Il progetto, ideato dall’Associazione Sferisterio in collaborazione con il Comune e con il contributo di Astea Energia (gruppo SGR), Clementoni, Naturneed, Tre Valli, infatti, dal 25 maggio al 12 giugno ha portato sui palcoscenici del teatro Lauro Rossi e dello Sferisterio decine di bambini e ragazzi fino ai 14 anni, accompagnati da genitori e insegnanti, completando il percorso formativo iniziato nei mesi scorsi in classe. "Cominciare il mio impegno istituzionale con queste attività – sottolinea il sovrintendente Flavio Cavalli – mi ha coinvolto ed emozionato. La gioia e i sorrisi dei bambini, i loro canti e l’entusiasmo di essere allo Sferisterio sono stati il modo migliore per avviare la stagione festivaliera; hanno dato a tutti la carica giusta. L’altissima adesione delle scuole è inoltre molto incoraggiante per continuare questo progetto che costituisce per tanti il primo incontro con l’opera. Adesso ci concentriamo sull’avvio del festival e invito tutti a tornare allo Sferisterio a luglio e agosto". "Una sfida vinta, una città che si stringe attorno al suo monumento più rappresentativo – commenta l’assessore Katiuscia Cassetta – e alla sua tradizione culturale, uno spazio aperto a tutti: ai giovani, alle scuole e alle famiglie, non solo maceratesi: un modo unico per festeggiare la fine dell’anno scolastico tutti insieme. Con La storia di Babar messa in scena dalla Scuola civica di musica "Stefano Scodanibbio" abbiamo avvicinato alla musica con grazia i più piccoli, mentre con Carmen Mof abbiamo costruito un percorso intelligente per svelare agli adolescenti quanto l’opera abbia ancora molto da dirci".