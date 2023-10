Sferisterio: Cda senza esito. Caso Pinamonti assai spinoso, la decisione slitta di un giorno

La matassa relativa alla prosecuzione dell’incarico al direttore artistico Paolo Pinamonti sembra più intricata del previsto, tanto che per sbrogliarla il consiglio di amministrazione dello Sferisterio si è preso ancora qualche giorno di tempo. Dopo la lunga seduta di ieri pomeriggio, infatti, il cda ha deciso di aggiornarsi a domani, probabilmente nell’attesa di ricevere i pareri legali a cui aveva fatto riferimento il sindaco Sandro Parcaroli in Consiglio comunale. Si sta cercando di uscire dall’impasse creatasi dopo che il primo settembre scorso Pinamonti (nella foto) è "stato mandato in pensione" dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, quando invece avrebbe potuto continuare per un altro anno, mettendo di conseguenza in bilico anche il suo incarico allo Sferisterio, dato che la legge Madia non consente a un pensionato di ricoprire altri incarichi, se non a titolo gratuito. Resta in attesa di capire cosa succederà nel suo futuro anche lo stesso Pinamonti che, con l’arena maceratese ha un contratto firmato fino al 31 dicembre 2024, e avrebbe tutta la volontà di proseguire quanto iniziato, visto anche che è già stato annunciato parte del cartellone della prossima stagione che sarà dedicato principalmente al compositore Giacomo Puccini nel centenario della morte, con l’esecuzione, per la prima volta allo Sferisterio, della "Fanciulla del west", cui seguiranno altre due opere molto celebri come "Turandot" e "La bohème".

re. ma.