Sferisterio, conto alla rovescia: "Botteghino meglio del 2024, al top c’è La vedova allegra"

"Non sono solo io a credere ne "La vedova allegra". Ci crede anche il pubblico, tanto da essere l’opera del nostro cartellone più richiesta al botteghino". Per Marco Vinco, direttore artistico dello Sferisterio, è scattato il conto alla rovescia per la sua prima stagione allo Sferisterio (18 luglio-10 agosto). "Abbiamo titoli – aggiunge – molto stuzzicanti e capaci di soddisfare ogni palato".

Vinco, si tratta di una scelta studiata quella de La Vedova allegra? "Siamo di fronte a un capolavoro rappresentato nei maggiori teatri del mondo. L’acustica dell’arena si presta a operazioni di questo tipo. Credo in questa proposta e l’ho sposata, la trovo una scelta intelligente capace anche di spostare l’attenzione del pubblico dai soliti titoli. Poi c’è voglia di trascorrere una serata più leggera, divertente e bella".

Non è stata mai stata rappresentata allo Sferisterio. È una scelta coraggiosa? "È una scelta dettata da un senso di equilibrio della proposta in cartellone".

Definirla operetta è riduttivo? "Il Ministero la considera opera e così molti teatri essendo entrata nei cartelloni di tutto il mondo. Ci sono tante caratteristiche perché la Vedova allegra (18 e 27 luglio; 2 e 9 agosto) sia un’opera a tutti gli effetti e da noi sarà in versione italiana. Sul palco troveremo dei punti di riferimento come Mihaela Marcu e Alessandro Scotto Di Luzio e gli under 35 Valerio Borgioni e Cristin Arsenova che stanno incuriosendo i più grandi teatri".

C’è una scommessa tra le proposte oppure si è andati sul sicuro? "Sono scommesse sicure, fatte con competenza e senso di responsabilità, perché non si può sbagliare colpo".

Andiamo ai titoli che rappresentano da sempre una garanzia, come il Rigoletto (19 e 25 luglio; 3 e 8 agosto). "È la ripresa di una proposta di successo del 2015. Sul palco grandi interpreti come Ivan Magrì, Ruth Iniesta e per la prima volta Ernesto Petti canterà a Macerata, ma ci saranno anche under 35".

Per rimanere nel classico c’è il ritorno di Macbeth (26 luglio, 1, 7 e 10 agosto). "Amo Macbeth nell’allestimento di Emma Dante entrato nella storia non solo dello Sferisterio, si tratta di una proposta vincitrice a Edimburgo di un prestigioso premio. Sul podio dirigerà Carmenati che ha la giusta esperienza per questo titolo, in scena Roman Bordenko e c’è il ritorno di Marta Torbidoni che debutterà nel ruolo, ma è perfetta come tipologia vocale. Accanto a loro ci saranno gli under 35 Federica Sardella, Rodolfo Urso e Luca Park".

Grandi nomi e giovani: da cosa è dettata questa scelta? "Diamo la possibilità a questi ragazzi di mettersi in mostra e nel contempo facciamo vedere ai giovani che ci sono loro coetanei che hanno scelto questa strada e questo mestiere".

Come sta andando il botteghino? "Molto bene, meglio dello scorso anno nello stesso periodo".

Ci sono richieste dall’estero? "Sì, ci sono gruppi che hanno confermato la presenza. Confidiamo in una maggiore apertura oltre confine dove lo Sferisterio piace".

Come convincerebbe uno spettatore incerto a varcare la porta dell’arena per vedere almeno una proposta del Mof? "Gli direi di venire perché assisterebbe a uno spettacolo nello spettacolo. Innanzitutto l’arena è già di per sé un qualcosa di unico, capace di lasciarti a bocca aperta, e alla bellezza del posto aggiungiamo il fascino degli spettacoli e di avere le stelle come tetto".

Dal 18 luglio al 10 agosto: come pensa di vivere quelle giornate? "Spero di dormire qualche ora. Mi aspetta un periodo molto intenso. I festival sono esperienze dalla grande intensità, ricchi di emozioni, ma anche di imprevisti, emergenze. È una grande giostra che si muove a velocità vorticosa in un tempo breve".

Lei viene spesso a Macerata, i cittadini cosa le chiedono quando sanno che è il direttore artistico dello Sferisterio? "Sono curiosi e io li invito perché l’arena è un luogo aperto, spiego in maniera semplice le proposte e c’è chi mi ha detto che verrà. Anche nella comunicazione ho cambiato rappresentando i protagonisti delle opere come dei cartoon, non c’è nulla di irriverente ma il desiderio di rendere l’esperienza del belcanto prossima a tutti, facile, immediata. Non c’è bisogno di particolari competenze per assistere a un’opera, ma di curiosità, di apertura, di cuore perché quei momenti possono cambiare una giornata o anche la vita".

Si resta affascinati. "Sì, i bambini sono quelli che più di tutti si stupiscono, si innamorano del teatro e della musica. Se succede ai bambini perché non può capitare agli adulti?".