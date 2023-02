Sferisterio e Comune alla Bit per mettere in vetrina la stagione operistica e i Cammini Lauretani

Palcoscenico milanese per lo Sferisterio e il Comune di Macerata che da domenica a martedì saranno protagonisti alla Bit. Durante l’appuntamento saranno forniti materiali e dati ai buyers nazionali e internazionali della prossima stagione lirica. Agli operatori di settore sarà illustrato il programma del Macerata Opera Festival 2023, che si svolgerà allo Sferisterio dal 20 luglio al 19 agosto, portando in scena tre capolavori del repertorio operistico: Carmen di Georges Bizet (20, 23 e 28 luglio, 6 agosto), La Traviata di Giuseppe Verdi (22 e 30 luglio, 5 e 13 agosto) e Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti (12, 14, 17 e 19 agosto), insieme ad alcuni appuntamenti sinfonici e di danza. "La presenza alla Bit è stata una delle iniziative di comunicazione e marketing che ho immediatamente confermato al mio arrivo a fine 2022 – sottolinea il sovrintendente dell’Associazione Sferisterio, Flavio Cavalli – lavorando con il direttore artistico Paolo Pinamonti affinché si potessero dare agli operatori del settore tutte le informazioni necessarie per la promozione del Mof 2023 e per gettare le migliori basi per il 2024. Dal 21 novembre a oggi, in ottanta giorni, abbiamo affrontato in grande armonia la scadenza inderogabile della domanda al ministero della Cultura per il finanziamento del Fus e tutte le altre necessità dell’Associazione, dal bilancio alla nuova programmazione, dalla promozione e comunicazione alle sollecitazioni di maestranze e artisti, per essere pronti per le attività estive".

La città di Macerata, inoltre, sarà protagonista anche con uno stand dedicato alla valorizzazione dei "Cammini Lauretani nell’area del sisma", grazie al progetto ideato e messo a punto, in stretta collaborazione, con il "Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della Via Lauretana" e il raggruppamento dei 18 comuni dell’entroterra. "Per Macerata, partecipare alla Bit sarà una vetrina di portata mondiale e un’occasione di lustro per mostrare la variegata offerta turistica, culturale e di eventi della città oltre a far conoscere i nostri luoghi simbolo – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. La promozione partirà dal progetto di valorizzazione della via Lauretana come storico cammino di fede e nel quadro della valorizzazione del turismo religioso. Macerata è, inoltre, ente capofila del raggruppamento dei comuni compresi nel percorso e quindi catalizzatore di azioni e sinergie che ci permettono di guardare oltre i confini nazionali e al mondo".