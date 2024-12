Sferisterio e Pergolesi. L’intesa è servita

GiannangeliLa settimana maceratese è stata caratterizzata dalla presentazione del nuovo management dello Sferisterio. Una scelta in particolare, quella legata alla sovrintendenza, che è il frutto di un accordo tra due teatri di tradizione marchigiani, l’Associazione Sferisterio, appunto, e la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, ora guidate, con due abiti burocratici diversi, ma identici nella fattura, da Lucia Chiatti, che a Macerata è sovrintendente e a Jesi invece direttore generale: cambiano le definizioni, non i termini del ruolo. Si può parlare di metodo Sferiolesi (da Sferisterio e Pergolesi), oppure di metodo Pergolerio (da Pergolesi e Sferisterio): sintesi che fanno entrambe piuttosto orrore ai puristi della lingua e non solo, ma che rendono l’idea. La designazione della sovrintendente è stata infatti frutto di un processo che ha portato a dialogare due sindaci, Sandro Parcaroli da Macerata e Lorenzo Fiordelmondo da Jesi, presidenti anche dei rispettivi cda, che rappresentano i vertici di altrettante amministrazioni locali, governate da due bandiere diverse: a Macerata sventola quella di centrodestra, a Jesi quella di centrosinistra. Amministrazioni che in apparenza più diverse non possono essere, almeno per una chiara appartenenza a un’area politica o, come si diceva una volta, per ideologia, anche se poi ci hanno spiegato che non ci sono più le ideologie di una volta e la politica da un pezzo è diventata fluida. Diversi ma intonati come un coro sul tema del teatro d’opera, hanno cucito l’abito della direzione unica - o condivisa, se si preferisce - e imbastito il tessuto di una collaborazione su quattro stagioni, per una sfilata primavera-estate griffata Sferisterio e un défilé autunno-inverno firmato Pergolesi. L’impressione è quella che, perché tutto possa provare a funzionare, dopo aver creato la nuova architettura la politica ora sostenga decisioni che sono state sue, lasciando lavorare senza condizionamenti di parte chi ha scelto.