Sferisterio, il monito dei lavoratori "Siamo in ritardo: si rischia il flop"

di Chiara Gabrielli

"Noi, lavoratori di tutti i reparti, siamo seriamente preoccupati, non c’è ancora nulla sulla prossima stagione lirica e all’arena servono lavori urgenti. Lo Sferisterio è un bene di tutta la città, è giusto che i maceratesi sappiano cosa sta succedendo. Noi siamo innamorati di questo gioiello e fa male vedere in che condizioni si trova". Lanciano l’allarme i lavoratori, circa ottanta in totale, tramite le voci di Mauricio Pasquali, caposquadra aiuti tecnici e logistica, Sauro Tartari, Rsa Cgil e aiuto tecnico che si occupa di carico e scarico e allestimento palco, Andrea Gentilini, aiuto tecnico e anche lui addetto a carico e scarico delle scenografie e facchinaggio vario, Daniela Patacchini, sarta, Mauro Pettinari, aiuto tecnico, e Pietro Pettinari, gruista e responsabile dei lavoratori dello Sferisterio per la sicurezza. "Ci sono questioni da risolvere subito – spiegano –, gli assessori di competenza, Silvano Iommi e Katiuscia Cassetta, sono stati informati. Iommi ci ha detto che avrebbe interessato l’ufficio tecnico del Comune. È un bene che siano arrivati fondi per le gradinate e gli ascensori, ma va assolutamente sistemato il sottopalco, ne va della sicurezza di tutti". Non solo. La lista è lunga: bisogna completare la pavimentazione del sottopalco e realizzare una copertura sotto le grate del palco (basta che piova e materiali e costumi si rovinano), rendere più funzionale il retropalco con quinte di fondo intercambiabili e leggére, rifare alcune parti del tavolato sia del palco che del soppalco a causa dell’inevitabile usura. "Prioritario il riordino generale dei magazzini dove ci sono scenografie e costumi – sottolinea Pasquali –, col necessario recupero di spazi ormai colmi, individuando materiale obsoleto da eliminare e riciclando parti che potrebbero avere un nuovo utilizzo. Lo abbiamo accennato al nuovo sovrintendente Flavio Cavalli". A proposito, ancora nessun incontro ufficiale tra il pesarese fresco di nomina e lo staff dei tecnici: solo un brindisi di auguri informale. "È necessario anche il restauro di realizzazioni di punta del Mof come la Traviata di Svoboda – incalzano i lavoratori – e dotarsi di mezzi di trasporti di medie dimensioni per rapide movimentazioni di materiale da e verso i magazzini e Sferisterio o Lauro Rossi". Preoccupa il grave ritardo per la prossima stagione: "Anche l’anno scorso si è partiti tardi e i reparti hanno avuto un sovraccarico di lavoro enorme, peraltro c’era carenza di organico. In più, i conti dello Sferisterio non tornano e il rischio per il 2023 è un flop di incassi. Nei mesi scorsi, poi, non abbiamo avuto un referente con cui parlare (dopo che all’ex sovrintendente Luciano Messi è stato dato il benservito dall’amministrazione, ndr). È tardi anche per prendere contatto sia con noi lavoratori che con le rappresentanze sindacali, ci sono contratti infatti che non vengono adeguati da 13 anni. Ciascuno di noi butta sempre di più il cuore oltre l’ostacolo, ma la situazione è spiacevole. A ciò bisogna aggiungere che veniamo da due anni di Covid, molto difficili". "L’anno scorso – spiega Pietro Pettinari – il mio collega ha chiesto qualcosa in più sulla paga, non gli è stato concesso e se ne è andato, ora sono rimasto da solo". "A 36 gradi – fa notare Tartari – saremmo potuti andare in cassa integrazione, ma se l’avessimo fatto gli spettacoli dell’anno scorso non ci sarebbero stati. Abbiamo sfiorato i 50 gradi, il palco è nero". "Spesso attacco alle 15 e stacco alla fine delle prove, la sera – racconta Gentilini, che si occupa anche di allestire la buca dell’orchestra –, le ore sono tante". "Oltre alla preparazione, con i vestiti da sistemare, vanno allestiti i camerini con i costumi – spiega Patacchini del settore sarti, composto da una decina di donne e tre uomini –, bisogna anche preparare palco e sottopalco, restiamo sempre diverse ore in più". Servirebbe poi una manutenzione costante tutto l’anno: "Allo Sferisterio i visitatori ci sono, ma lo trovano sporco e con l’erba alta, è un vero peccato".