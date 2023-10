Sferisterio, il monito del Consigliere De Padova al Sindaco

"Dagli errori si dovrebbe imparare". Il monito è arrivato al sindaco e alla giunta in Consiglio comunale da uno degli stessi membri della maggioranza, Sabrina De Padova (lista Sandro Parcaroli sindaco), intervenuta sulla questione dello Sferisterio, dopo che il primo cittadino ha risposto a una serie di domande del Pd sul bilancio dell’Associazione e sul futuro del direttore artistico. "Per evitare i prossimi anni di andare a debito si dovrebbe fare un piano chiaro dei costi e dei benefici prima di scegliere se proporre un’opera - ha spiegato la consigliera -, oltre a valutare il gradimento della popolazione. Bisogna andare in ascolto della città e speriamo di chiudere in positivo e non in negativo come il 2022, poiché altrimenti si andrebbe a mettere le mani nelle tasche dei maceratesi. Inoltre servirebbe un confronto da parte dell’assessore alla cultura sia nella commissione Cultura apposita, che non c’è mai stata finora, sia in Consiglio come dovrebbe essere".