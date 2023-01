Sferisterio, il Pd va in pressing "Cda da reintegrare al più presto"

Revisione della governance dell’Associazione Sferisterio, rafforzamento della struttura amministrativa, pubblicazione dei bilanci con puntualità e garanzie sull’adeguata presenza di direttore artistico e sovrintendente a Macerata. I consiglieri del Pd tornano con forza a chiedere garanzie sul futuro dello Sferisterio e lo fanno con una mozione che verrà discussa nel primo Consiglio dell’anno che verrà fissato entro fine mese. "La stagione lirica è di vitale importanza per la nostra città dal punto di vista turistico, culturale ed economico – scrive il primo firmatario Maurizio Del Gobbo –, ma l’attività del Mof sta attraversando da due anni un periodo di grande difficoltà sia dal punto di vista della produzione artistica che della gestione, per non parlare degli evidenti ritardi nelle nomine sia del direttore artistico nel 2021 e del sovrintendente nel 2022 che si ripercuotono in altrettanti ritardi anche nella presentazione del cartellone operistico che di norma dovrebbe essere presentato alla fine di ogni stagione lirica".

"La struttura amministrativa dell’Associazione – continua Del Gobbo –, composta da soli sette dipendenti, inoltre, si trova in grave sofferenza in quanto alcune figure risulterebbero in part-time o in aspettativa, mentre altre sono prossime al pensionamento. Per tutti questi motivi si impegna l’amministrazione a intervenire quanto prima per eliminare le criticità segnalate e per intervenire con la revisione della governance dell’Associazione mediante revisione dello statuto e reintegro dei membri del cda decaduti o assenti; per rafforzare la struttura amministrativa". Del Gobbo chiede inoltre di "assicurare un’adeguata presenza di direttore artistico e sovrintendente come specificato nel bando, pubblicare i bilanci con puntualità, promuovere il Mof in tv e al cinema, stabilire termini precisi della presentazione cartellone operistico, rendere accessibili sul sito le risultanze delle riunioni dell’assemblea generale dei soci e del cda al fine – conclude l’esponente del Pd – di monitorarne l’attività specie in questo difficile momento".