Sferisterio in blu contro le guerre

Domani lo Sferisterio sarà illuminato di blu in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Il Comune, infatti, ha aderito alla richiesta presentata dall’Anci e dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra. "Mai così fortemente come in questo periodo storico siamo qui a celebrare la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo per onorare la memoria dei numerosi caduti e, al tempo stesso, promuovere una cultura indirizzata alla pace e al ripudio della guerra come sancito dalla nostra Costituzione – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli –. Purtroppo ancora oggi avvengono terribili massacri che coinvolgono i civili e le fasce più deboli delle popolazioni. Diventa, quindi, quanto mai necessario mobilitare le coscienze contro ogni forma di violenza".