Sferisterio in rosso per l’addio a Cecchettin

In occasione del funerale di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne di Vigonovo (Venezia) vittima di femminicidio, oggi lo Sferisterio sarà illuminato di rosso. "Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha scosso tutti noi, e come amministrazione abbiamo deciso di dare un segnale forte di condanna contro la violenza sulle donne e dimostrare la nostra vicinanza alla famiglia della studentessa – ha commentato il vice sindaco Francesca D’Alessandro –. Dall’inizio dell’anno abbiamo superato le 100 morti di donne per femminicidio in Italia, un dato allarmante. Siamo consapevoli di essere chiamati a combattere una sfida educativa che vede protagonisti tutti noi e le nuove generazioni. È necessaria una forte presa di coscienza per sconfiggere questa piaga della nostra società".