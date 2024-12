Sferisterio, l’apertura del botteghino: "Il costo dei biglietti resta invariato"

Completata la macchina organizzativa con la nomina a direttore artistico di Marco Vinco e la scelta di Lucia Chiatti come sovrintendente, dalle 10 di oggi saranno in vendita – sia in biglietteria a Macerata (piazza Mazzini 10) che online su https://sferisterio.vivaticket.it – i biglietti per i titoli operistici del 61esimo Macerata Opera Festival, che si svolgerà allo Sferisterio dal 18 luglio al 10 agosto dell’anno prossimo. La rassegna si aprirà con un titolo per la prima volta in scena allo Sferisterio, La vedova allegra di Franz Lehár (venerdì 18 e domenica 27 luglio, sabato 2 e sabato 9 agosto), pagina simbolica del passaggio storico e artistico tra Ottocento e Novecento, naturalmente in una nuova produzione. Seguiranno poi due capolavori di Giuseppe Verdi come Rigoletto (sabato 19 e venerdì 25 luglio, domenica 3 e venerdì 8 agosto) e Macbeth (sabato 26 luglio, venerdì 1, giovedì 7 e domenica 10 agosto), che saranno messi in scena nei celebri allestimenti dell’Associazione Arena Sferisterio, firmati rispettivamente dai registi Federico Grazzini ed Emma Dante. Invariato, rispetto al festival 2024, il prezzo dei singoli biglietti, che hanno un costo da 15 a 200 euro. Sono previste le consuete riduzioni under 30 e over 65; per gli under 14 biglietto a un euro se acquistato insieme a un biglietto a prezzo intero. Sino al 12 gennaio sarà inoltre attiva un’offerta natalizia per acquistare biglietti scontati secondo precise combinazioni, a data e posto "aperti" (in modo tale che il destinatario di un eventuale regalo possa decidere autonomamente tra il 2 gennaio e il 28 febbraio). Questa la promozione: due biglietti aperti sconto del 15%; tre biglietti aperti per tre opere diverse sconto del 25%; sei biglietti aperti per tre opere diverse scontro del 30%. Sarà inoltre possibile acquistare anche un solo biglietto, sempre con data e posto aperti.