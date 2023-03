Sferisterio Live 2023 Altro colpo: Robert Plant farà vibrare l’arena

Per il pubblico Robert Plant è una delle più belle voci della storia del rock e gli appassionati hanno già cerchiato in rosso la data del 28 agosto quando l’ex componente dei Led Zeppelin si esibirà in Arena dove proporrà lo spettacolo Saving Grace. Il concerto rientra nel cartellone Sferisterio Live, la rassegna di musica dal vivo che porterà in città i Simply Red, The Lumineers, Massimo Ranieri, Deep Purple, Madame e David Garrett. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato agli Eventi del Comune in collaborazione con l’Associazione Sferisterio. "Una simile rassegna – dice l’assessore Riccardo Sacchi – posiziona Macerata sul podio dell’intrattenimento per l’Estate 2023 della regione e non solo. Un’altra star mondiale consacra lo Sferisterio ad arena della musica pop e rock internazionale con un cartellone difficilmente eguagliabile. Sferisterio Live si fa protagonista dell’estate con un parterre eccellente e in grado di intercettare pubblici di tutte le età e gusti. Ci sono in serbo altre sorprese".

Robert Plant ha annunciato i sette concerti che terrà in Italia tra la fine di agosto e i primi di settembre. Saving Grace è il progetto che vede sul palco Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro), ha fatto il suo debutto all’inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali. Le esibizioni intime hanno visto la band attingere da un repertorio di "musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi", canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui un numero di amati standard e preferiti di lunga data di Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low, tra gli altri. La data maceratese è organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Il tour è prodotto e organizzato da D’Alessandro e Galli.

Biglietti in vendita dalle 12 di lunedì su www.dalessandroegalli.com e Ticketone e da martedì anche alla Biglietteria dello Sferisterio (piazza Mazzini, 10 tel. 0733.230735 | [email protected] Questi i prezzi: settore Platino 94,80 euro + diritto di prevendita 109 euro, Oro 77,40 euro + dp 89 euro, Verde 77,40 euro + dp 89, Blu 68,70 euro + dp 79, Rosso 60 euro + dp 69 euro, Giallo 51,30 euro + dp 59, balconata 42,60 euro + dp 49 euro.

Lorenzo Monachesi