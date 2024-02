Sferisterio Live 2024. Due serate con Antonacci e la migliore musica italiana

Domenica 9 e lunedì 10 giugno Biagio Antonacci calcherà per la prima volta il palco dell’Arena, così un altro rappresentante del cantautorato italiano è pronto a stregare il pubblico di Sferisterio Live 2024. "Macerata – commenta il sindaco Sandro Parcaroli – si prepara ad accogliere un artista che porterà i successi di oltre 30 anni di carriera e che arricchirà la proposta estiva del festival maceratese. La città, come abbiamo dimostrato in questi anni, è in grado di attrarre ‘stelle’ di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale; a testimonianza del grande appeal dello Sferisterio e di ciò che Macerata è in grado di offrire a livello culturale, artistico e turistico". Soddisfatto Riccardo Sacchi, assessore al Turismo e agli Eventi. "Dopo Il Volo e Fiorella Mannoia, abbiamo messo a segno un ‘colpaccio’. Siamo certi che il nostro festival di musica dal vivo anche per l’estate 2024 riscuoterà enorme successo di critica e di pubblico. Biagio Antonacci rappresenta una proposta esaltante, di grande musica e spettacolo e sarà il protagonista di un attesissimo show. Sferisterio Live continua ad essere una vetrina di eccellenze musicali in grado di mettere d’accordo diversi target di spettatori. Un pubblico che fino ad oggi ha partecipato con entusiasmo al festival, una delle iniziative di punta dell’estate maceratese".

Per Antonacci sarà un’estate ricca di una serie di appuntamenti dal vivo in alcuni dei luoghi più incantevoli e di importanza culturale e storica del nostro Paese. Dopo cinque anni di attesa ha pubblicato il nuovo album “L’inizio”, il sedicesimo disco di studio. L’album ha debuttato sul podio della classifica dei dischi più venduti e ascoltati nel nostro Paese, al secondo posto nella classifica vinili, cd e musicassette. Durante questi cinque anni di attesa Antonacci ha scritto, viaggiato e suonato in giro per tutta l’Italia portando tra il 2022 e il 2023 lungo la penisola prima un tour di grande successo nei principali palazzetti italiani che lo vedeva ogni sera incontrare il pubblico al centro della venue (Il Palco Centrale Tour) e poi ripercorrere i suoi più grandi successi nei principali festival e rassegne estive (il Biagio Antonacci Estate 2023).

I biglietti per i nuovi appuntamenti live, prodotti e organizzati da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., e che per la tappa maceratese vede in ambito organizzativo la presenza di Elite Agency Group e Alhena Entertainment (info: 0871 685020) sono già disponibili su www.ticketone.it e alla biglietteria dello Sferisterio. I prezzi (diritti di prevendita inclusi): Platino e Oro 99 euro; Verde 92 euro; Blu 88 euro, Rosso 85 euro; Giallo 80 euro e Balconata (in piedi) 65 euro.