Sferisterio Live 2024. Due serate con ’Il Volo’

Il 5 e il 6 settembre farà tappa allo Sferisterio il tour de Il Volo che ha annunciato i 15 appuntamenti estivi imperdibili nelle più suggestive venue d’Italia del tour "Tutti per uno - Capolavoro". E non poteva mancare l’Arena dove nel 2015 il Trio aveva fatto registrare da tempo il tutto esaurito con gli spettatori che, con largo anticipo, si erano assicurati un posto, quest’anno sono previste due date per soddisfare una richiesta elevata. In quella occasione interpreteranno i brani della tradizione classica italiana e internazionale con stile e arrangiamenti moderni e brani pop in chiave classica. Il Trio era reduce dal successo al Festival di Sanremo dove aveva presentato il brano "Grande amore", un brano che è valso un prestigiosissimo podio all’Eurovision Song Contest. E anche in questa edizione del Festival Il trio più famoso al mondo - formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - è in gara con il brano "Capolavoro". I grandi successi ottenuti negli anni hanno portato il trio a suonare in ogni parte del mondo, venendo particolarmente apprezzato soprattutto negli States e in America del Sud. Per loro è la terza partecipazione al Festival e nella serata cover canteranno l’intramontabile Who wants to live forever dei Queen con il chitarrista Stef Burns.

Il trio ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palcoscenico i nuovi brani del primo disco di inediti - in uscita nei prossimi mesi -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Si profila un 2024 ricco di appuntamenti per Il Volo, il trio ad aprile sarà impegnato in una serie di live in Giappone, poi da maggio fino a settembre si esibirà in varie località italiane e da ottobre andranno all’estero avendo concerti in Germania e Polonia, ma è indubbio che nelle prossime settimane si aggiungeranno molte più date.

Le prevendite per le date di Macerata del "Tutti per uno - Capolavoro" sono aperte, per il fanclub da lunedì 5 alle 16 e dalle 16 del giorno dopo quella generale con i biglietti saranno disponibili su Ticketone. I prezzi comprensivi dei diritti di prevendita: Platino: 120 euro; Oro: 109 euro; Verde: 98 euro; Blu: 92 euro; Rosso: 86 euro; Giallo 75 euro; Balconata: 63 euro.

Lorenzo Monachesi