Sferisterio Live cala il poker. Arriva anche Alessandra Amoroso

L’arena Sferisterio si prepara a ospitare un altro evento musicale di Sferisterio Live, il festival che va ad arricchire il palinsesto estivo della città, oltre a generare positive ricadute di immagine, turistiche e economiche a beneficio delle attività commerciali della città. Il 6 settembre, infatti, ad esibirsi sul palcoscenico dell’Arena maceratese, sarà Alessandra Amoroso (nella foto). Dopo aver conquistato i palasport italiani, la Amoroso tornerà live da giugno 2025 nei luoghi più belli e suggestivi d’Italia con il suo "Summer tour 2025". Il gran finale sarà il 24 settembre in piazza Plebiscito a Napoli. Sul palco Alessandra porterà le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera, tra cui il suo ultimo brano “Si mette male”, scritto da Tananai e attualmente in radio. Da oggi è disponibile in digitale "Rimani rimani rimani", il nuovo brano che l’artista ha presentato a sorpresa live sul palco dell’ultimo tour nei palasport. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle 18 di ieri, su Ticketone www.ticketone.it e la biglietteria dello Sferisterio. Questi i prezzi (diritti di prevendita inclusi): platino 99, oro 95, verde 89, blu 85, rosso 79, giallo 75 e balconata in piedi 59.

Dunque, ecco servito un altro colpo per la stagione dell’arena cittadina che nel mesi passati aveva già annuanciato i concerti di altri big della musica come Diodato, Massimo Ranieri e Gianna Nannini. Amoroso è la quarta artista che si aggiunge all’elenco dei nomi. Ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della carriera ha pubblicato nove album, di cui sette in studio, esordendo sette volte alla prima posizione della classifica FIMI Album,