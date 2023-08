Sferisterio Live: sold out L’arena si alza in piedi per cantare e ballare insieme a Madame

Dopo l’opera, anche Sferisterio Live fa registrare il tutto esaurito grazie alla carica di Madame. La 21enne cantante vicentina è entrata in un’arena colorata di rosso e ha coinvolto subito gli oltre 2.000 spettatori con "Avatar", seguita da "Quanto forte ti pensavo". Un paio di canzoni con il pubblico seduto, ma poi Madame ha chiesto a tutti di alzarsi in piedi e ballare e allora l’arena si è scatenata. Molte le famiglie presenti, tanti i giovani. "Sferisterio live mette a segno un altro colpo – ha commentato l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi –. Arena sold out con il carisma e le sonorità elettroniche di Madame". La grande musica italiana in arena, però, non si ferma e i concerti proseguiranno venerdì 8 settembre con l’inconfondibile voce di Massimo Ranieri, per chiudersi il 28 settembre e il 4 ottobre con il doppio appuntamento con Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

re. ma.