Sferisterio Live: un altro big. Venditti, compleanno in Arena per ’Notte prima degli esami’

A Sferisterio Live il 7 settembre, alle ore 21, sarà la volta di Antonello Venditti che aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del quarantennale del suo album capolavoro "Cuore" e si arricchisce il grande progetto live "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary". "Un altro pezzo della storia della musica e del cantautorato italiano – hanno commentato il sindaco Sandro Parcaroli e l’assesore Riccardo Sacchi – ha scelto la ‘piazza’ di Sferisterio Live per una tappa del tour. Questo prestigioso e graditissimo ritorno, dopo le due serate sold out della scorsa stagione che lo hanno visto protagonista all’Arena insieme con Francesco De Gregori, sta a significare che l’appeal del nostro festival di musica dal vivo è forte, grazie anche alla spettacolarità della location che vanta un’acustica straordinaria e un’atmosfera unica. Quindi tutto è pronto per un’altra serata estiva che si preannuncia entusiasmante e che richiamerà a Macerata un pubblico numeroso". "Cuore" contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come "Notte prima degli esami". Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni assieme a molti grandi successi della sua storia musicale. "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary", è prodotto e organizzato da Friends and Partners e per la data maceratese vede la collaborazione di Elite Agency Group e Alhena Entertainment (info: 0871 685020). Si possono acquistare i biglietti in prevendita sul circuito TicketOne ticketone.it e alla Biglietteria dello Sferisterio Questi i prezzi (diritti di prevendita inclusi): Platino: 99 euro, Oro 92, Verde 85, Blu 79, Rosso 72, Giallo 65, Balconata in piedi 49.