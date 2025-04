Sferisterio Live. Vincenzo Salemme con la sua commedia

Prima volta a Sferisterio Live per Vincenzo Salemme, che calcherà il palco dell’Arena maceratese l’8 settembre con la nuova commedia da lui scritta e diretta, "Ogni promessa è debito" - prodotta da "Chi è di scena" nel tour organizzato e distribuito da Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni. "Il voto religioso, la promessa di donare una cospicua cifra in danaro alla Santa protettrice del proprio paese, vale anche se fatto da un sonnambulo in dormiveglia?". Se lo chiede proprio l’attore e regista nello spettacolo: è quello che accade a Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli, che si ritrova disperso in mare insieme ai figli e al suo cameriere di sala. Quasi privo di sensi riesce a rivolgersi a Sant’Anna e lancia un messaggio alla radio di bordo in cui chiede aiuto con la promessa di donare 5.557.382 euro e 60 centesimi. Una barca raccoglie l’appello e li soccorre. Nonostante Croce, risvegliatosi dallo svenimento, non ricordi nulla, nessun altro pare voglia tenere in conto che il pover’uomo ha fatto un voto senza lucida coscienza. Come farà a sottrarsi alla regola dell’etica popolare che ci obbliga a rispettare le promesse solenni perché "ogni promessa è debito"? "Sferisterio Live continua ad aprirsi ad altri generi, aggiungendo ai concerti anche appuntamenti di intrattenimento, teatro, riflessione e comicità - ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. In questo caso, protagonista sarà un attore amato per la spiccata capacità di unire la comicità all’introspezione e che il prossimo anno raggiungerà i 50 anni di carriera". "La scelta di ampliare l’offerta artistica è un chiaro segnale della volontà di attrarre diverse fasce di pubblico – interviene l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi – e di sfruttare il potenziale creativo che ogni forma d’arte esprime". Biglietti su TicketOne.

Martina Di Marco