Sferisterio, Palazzo Buonaccorsi e torre civica: un anno record

di Chiara Gabrielli La cultura a Macerata per il 2022 ha fatto registrare ottimi risultati a livello di presenze, tantissimi i progetti messi in campo dall’assessorato di Katiuscia Cassetta. Ecco i numeri, contenuti nel report presentato a fine anno, per quanto riguarda le iniziative di sua competenza. Andiamo a vedere i dati dei visitatori allo Sferisterio (stagione lirica esclusa, ndr), Palazzo Buonaccorsi e torre civica: mettendo a confronto le presenze del 2021 con quelle del 2022, si registra una crescita per tutti e tre. Per l’arena Sferisterio, si è passati dai 15.256 del 2021 ai 21.263 visitatori del 2022, al Buonaccorsi nel 2021 le presenze erano state 10.624 mentre nel 2022 sono salite a 17.507, infine alla torre civica nel 2021 si sono registrate 1.702 visite contro le 5.103 del 2022. Oltre alle tante attività al Buonaccorsi, dove sono tuttora in corso le mostre sul Crivelli "Le relazioni meravigliose" e "Metamorphosis" di Paola Tassetti, vincitrice del quinto Premio Pannaggi, da ricordare la rassegna Buon’Estate nel cortile del Buonaccorsi dal 4 al 15 luglio dedicata ai bambini per un totale di 17 spettacoli e 809 presenze. Tantissimi i progetti realizzati, ne citiamo alcuni: tra questi, "Raffaello. Una mostra impossibile", per celebrare il 500° anniversario...