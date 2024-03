"Sferisterio, riconoscimento importante"

"Un importante riconoscimento per Macerata e per il nostro patrimonio architettonico e culturale". Così il gruppo consiliare di Forza Italia (nella foto Sandro Montaguti e Barbara Antolini) a proposito del riconoscimento dello Sferisterio come monumento nazionale. "Grazie all’impegno dell’onorevole Giorgia Latini e del centrodestra si è conseguito questo straordinario risultato: lo Sferisterio farà parte di un vero e proprio circuito virtuoso, oltre a essere riconosciuto come simbolo della nostra storia e identità. Questo riconoscimento rappresenta quanto, per il governo di centrodestra e per Forza Italia, la cultura sia un bene alto da promuovere e sostenere". L’inclusione nell’elenco dei monumenti nazionali garantirà la sua miglior conservazione, aggiungono i forzisti maceratesi. "Prosegue l’opera di valorizzazione del patrimonio culturale e dei teatri che il centrodestra ha posto tra i punti principali del programma. Senza dimenticare l’ottenimento del contributo annuale che sembrerebbe ammontare a 500mila euro. Risorse che rappresentano una straordinaria occasione per la politica comunale e la governance del Mof di valorizzare la qualità del festival tenendo nel debito conto l’imprescindibile necessità, oltre che opportunità, di un sempre più prudente e virtuoso impiego delle risorse dell’ente locale. Questi straordinari risultati, nemmeno immaginabili durante i decenni di governi di centrosinistra, possono fornirci la spinta e lo spunto decisivo per valorizzare sempre più il Mof come motore di sviluppo culturale, economico e sociale della nostra città, con ambizione e con una visione di sempre più ampio respiro territoriale".