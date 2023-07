Sferisterio rovente Tecnici e macchinisti: "Sul palco lavoriamo anche a più di 45 gradi"

di Chiara Gabrielli

Carmen, Traviata, Lucia di Lammermoor: dietro ciascuna rappresentazione di queste opere liriche allo Sferisterio c’è un lavoro meticoloso, una accurata preparazione della scena da parte di tecnici e macchinisti. Un mestiere, il loro, che deve svolgersi necessariamente durante il giorno, ai fini dello spettacolo serale: ma ora il lavoro, con temperature percepite fino a 40 gradi, rischia di trasformarsi in un incubo, specialmente in determinate fasce orarie. Il punto più critico dell’arena all’aperto, dove il pericolo dei colpi di calore è sempre in agguato, in particolare negli ultimi giorni in cui il caldo è stato record, è il settore del palcoscenico, che è tutto nero e a ridosso dell’alto muro: "Qui, quest’estate, siamo arrivati a registrare oltre 45 gradi", spiega Mauricio Pasquali, caposquadra aiuti tecnici allo Sferisterio. Temperature (quasi) impossibili per lavori prolungati. Data l’eccezionale ondata di calore, si può chiedere la cassa integrazione oltre i 35 gradi, reali o percepiti, e anche sotto i 35 se il lavoro si svolge al sole, chiarisce l’Inps. Ma nel caso Sferisterio i lavoratori non possono fermarsi completamente, al contrario bisogna marciare velocemente, i ritmi sono tosti, i tempi per allestire la scena strettissimi. Così, i tecnici si sono organizzati per fare a turno delle pause, bere e mettersi all’ombra per qualche minuto, godere di un po’ di sollievo e di fresco: in questo modo la preparazione non si ferma mai del tutto. "Là sopra è davvero dura, ma il lavoro bisogna farlo per forza – spiega Pasquali –, tutto deve essere pronto per lo spettacolo della sera. Sul palcoscenico abbiamo registrato oltre 45 gradi in quest’ultimo periodo. Quella del palco è senza dubbio la zona più infuocata. Qualche tempo fa, il direttore artistico del Macerata Opera festival (Mof), Paolo Pinamonti, ha dedicato un pensiero proprio a chi lavora sul palco mattina e pomeriggio, ci ha ringraziati. Ci hanno consigliato di stare attenti, di rinfrescarci il più possibile, di fare delle pause e bere spesso. Certo, tutti i lavori a queste temperature sono impegnativi, ma il nostro particolarmente, perché sul palco non c’è riparo dal gran caldo".

Una ventina i lavoratori più esposti, tra macchinisti e aiuti tecnici, che lavorano sotto il sole: con quelli del pomeriggio e della sera (sartoria, trucco e parrucco) si arriva a circa 90 persone impegnate nell’organizzazione. "Riusciamo ad auto-gestirci abbastanza bene – riprende Pasquali –, ma il caldo si fa sentire lo stesso, la sera arriva la botta". Il turno della mattina comincia alle 7 e si va avanti fino a mezzogiorno circa, "ma, per evitare di dovere ricominciare poi di pomeriggio, a volte allunghiamo la mattinata di lavoro fino alle 13. Quando, invece, questo non è possibile, c’è da fare il rientro pomeridiano dalle 15 alle 17, che è la cosa peggiore, è micidiale. Le fasce orarie da incubo sono dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 16". Una storia che è destinata a ripetersi, quella del caldo insopportabile per chi si occupa dell’arena maceratese: già l’anno scorso i lavoratori lamentavano temperature fino a 48 gradi sul palcoscenico e chiedevano più personale tecnico, specialmente macchinisti, attrezzisti e settore logistica.