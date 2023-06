"Sferisterio, sbagliato privilegiare i concerti"

Sferisterio tra lirica e concerti, si infiamma la discussione in Consiglio con la mozione di Narciso Ricotta (Pd), che chiede che la stagione Sferisterio Live non offuschi quella del Mof. Acceso botta e risposta, ieri, tra Ricotta e l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi. Il capogruppo dem dice che "la stagione lirica arranca, così le iniziative rischiano di essere penalizzate entrambe. Lo Sferisterio è per la lirica all’aperto, quella è la sua vocazione, questa è la nostra tipicità. Peraltro, dai concerti live ai cittadini non torna nulla. Non possiamo permetterci un’altra stagione così". L’anno scorso il bilancio della lirica si è chiuso con un passivo di 200mila euro. "Nel 2018, quando eravate voi al governo – fa notare Sacchi –, di concerti ne avete organizzati 9. E oggi venite a contestare gli 8 concerti di questa estate? Non vogliamo un dialogo competitivo tra Mof e Sferisterio Live, al contrario, l’uno non esclude l’altro. E poi, non è vero che non c’è un ritorno economico per la città, si crea un indotto evidente. Chi viene si ferma al bar, a cena o anche in albergo". Venduti 13mila biglietti per i concerti. Interviene il sindaco Sandro Parcaroli: "La perdita di 200mila euro è dovuta al fatto che, in seguito all’alluvione, la Regione non ha concesso il solito contributo per la lirica". Per i fondi, "mi sto “prostituendo’’ da tutte le parti, sto cercando soldi ovunque – dice il sindaco –. Ho trovato diverse sponsorizzazioni". Sui biglietti per la lirica, "siamo sul trend dell’anno scorso, tra gli 8 e i 10mila biglietti venduti. Ma chi va allo Sferisterio live va anche alla lirica, una cosa non esclude l’altra. Sto parlando poi con i sindaci – incalza Parcaroli – e faccio pubblicità ovunque mi trovi. Dobbiamo spingere molto sulla riviera, fare più promozione. Stiamo poi lavorando per trasformare l’associazione in Fondazione, così ci entrerebbe un milione. So benissimo anch’io che quest’anno non ci possiamo permettere di sbagliare". "Quindi – conclude Ricotta, a margine del Consiglio – con la metà delle serate (8 dei concerti contro i 15 della lirica) il Mof a oggi incassa quasi la metà dei live". Si è discusso anche dell’addio di Macerata alla rete lirica delle Marche.

Chiara Gabrielli