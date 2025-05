"Sferisterio, slalom tra i rifiuti per i turisti"

"I rifiuti sono gestiti male, la stagione lirica è stata salvata dal ministero e gli eventi funzionano da prima che si insediasse quest’amministrazione". Ninfa Contigiani, consigliera del Pd, evidenzia alcune criticità e mette nel mirino l’assessore a Riccardo Sacchi rispetto al successo di iniziative come Macerata racconta e Aperitivi europei. "La stagione turistica si è avviata, speriamo che i turisti siano riusciti a fare lo slalom tra i rifiuti ammucchiati in diverse isole cittadine senza troppo disagio. Per esempio di fronte all’Arena Sferisterio ce n’è costantemente una imbarazzante. Ci vuole tanto impegno a comunicare al Servizio raccolta che di fronte al monumento principale della città, siccome ci sono varie attività (bar, alimentari) bisogna che la raccolta avvenga la mattina presto in modo da non mostrare tanto scempio ai turisti? La prossima apertura delle giornate degli Aperitivi europei ci preoccupa in tal senso: è sempre stato gestito il flusso aggravato di rifiuti, quest’anno ce la faremo?" Quindi la frecciata a Sacchi. "Ci fa molto piacere che Festival come Macerata Racconta, ormai presente in città da più di un decennio, abbia consolidato il suo successo, la formula del confronto e del dialogo invece che dell’invettiva clamorosa evidentemente è giusta e piace. Come dice l’assessore agli Eventi, in effetti quelli che stanno riscuotendo successo sono appuntamenti ormai storici, che vengono da ben più lontano che dall’insediamento di questa amministrazione. Gli stessi Aperitivi europei funzionano bene da anni, come pure Musicultura, mentre ‘i ritocchi’ alle varie attività culturali rivendicati dall’assessore Sacchi, non sembrano aver fatto molto bene alla stagione lirica, la quale abbiamo dovuto metterla sotto tutela del Ministero che ci ha messo le toppe al bilancio andato in perdita per merito, questo sì, di questa amministrazione".