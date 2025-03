Sferisterio, svelati i cast delle opere: "Biglietti e prenotazioni in crescita"

"Abbiamo ereditato una stagione comunicata nei dettagli, ma c’è voluto tempo per metterla a terra avendo dovuto fare i conti con la disponibilità economica che ci ha portato anche a rettificare alcune voci". Lucia Chiatti, sovrintendente dello Sferisterio, svela in conferenza stampa perché solo adesso sono stati comunicati i cast delle opere in calendario nella 61ª edizione del Macerata Opera Festival (18 luglio-10 agosto). Nei cast ci sono graditi ritorni e voci nuove nelle opere La vedova allegra (18, 27 luglio; 2 e 9 agosto); Rigoletto (19 e 25 luglio; 3 e 8 agosto); Macbeth (26 luglio, 1, 7 e 10 agosto), poi il cartellone propone il balletto Carmen (30 luglio) e L’Opera Galà (31 luglio). "Nei cantanti – ha detto il direttore artistico Marco Vinco – ho trovato tanta voglia di venire o di tornare". Alla fine è stato trovato il modo perché la stagione lirica fosse in equilibrio sotto ogni punto di vista, ma c’è anche la speranza che le entrate possano aumentare. "Ringrazio gli sponsor – ha aggiunto Chiatti – e invito tutti a sostenere il progetto Art Bonus". C’è anche una buona notizia. "Biglietti e prenotazioni – ha detto la sovrintendente – hanno superato quota 7.200 ed è un dato superiore allo scorso anno".

È una prima allo Sferisterio per La vedova allegra di Franz Lehár, in versione italiana, firmata dal regista Arnaud Bernard, sul podio il maestro Marco Alibrando. Protagonista il soprano Mihaela Marcu "che di questo ruolo : dice Vinco – ha fatto il suo cavallo di battaglia". Valencienne sarà il soprano Cristin Arsenova. Al loro fianco Valerio Borgioni, Alessandro Scotto di Luzio, Alberto Petricca. Segue Rigoletto di Verdi, riproposto nell’allestimento del 2015 firmato dal regista Federico Grazzini, la direzione dell’orchestra affidata al maestro Jordi Bernacer. Nei panni di Rigoletto il baritono Ernesto Petti, in quelli di Gilda c’è il ritorno del soprano Ruth Iniesta, mentre Il Duca di Mantova è interpretato dal tenore Ivan Magrì che ha già cantato in arena. Con loro, Luca Park, Carlotta Vichi, Alberto Comes. Il terzo titolo è Macbeth di Verdi, che torna a Macerata dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto nel 2019. L’allestimento, firmato da Emma Dante, è ripreso da Federico Gagliardi, vedrà il debutto in arena del baritono Roman Burdenko nel ruolo di Macbeth, affiancato dal soprano Marta Torbidoni, che torna allo Sferisterio dove debutterà nel ruolo di Lady Macbeth. Antonio Poli sarà Macduff, mentre Marko Mimica quello di Banco. Spazio anche alla danza con Carmen ideato da Antonio Gades e poi ci sarà L’Opera Galà "per una sintesi della stagione che vedrà in scena i cantanti delle tre opere con i relativi direttori d’orchestra". Il sindaco Sandro Parcaroli ricorda gli sforzi per trovare nuovo pubblico. "Stiamo lavorando – ha detto – perché i bambini e i giovani possano avvicinarsi all’opera". L’assessore Katiuscia Cassetta tira le somme: "Arriveremo a 16mila presenze in un progetto che tocca varie fasce d’età". Spazio ai giovani in scena e in platea, va anche in questa direzione l’apertura agli under 30 delle anteprime (Vedova allegra 16 luglio, Rigoletto 17 luglio, Macbeth 24 luglio) che, accompagnate da incontri didattici preparatori, offrono un’opportunità di avvicinamento al mondo dell’opera. Non mancherà l’impegno sociale, con i progetti Inclusive Opera e In Opera dedicati al tema della accessibilità e dell’inclusione, con particolare attenzione a ipovedenti, ipoudenti, malati di Alzheimer e persone con altre forme di disabilità. Gli Amici dello Sferisterio proseguono il loro impegno nelle attività di approfondimento e divulgazione. Tornano anche gli Aperitivi Culturali nella sede tradizionale degli Antichi Forni e le iniziative promosse dalla Andrea Bocelli Foundation.