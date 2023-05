"Sferisterio, troppi concerti? Pensavamo a uno scherzo"

"Non bastava leggere sui giornali le invettive di Ricotta contro la presunta ombra che eventi musicali importanti porteranno alla stagione lirica. Ora le invettive divengono mozioni su cui il Consiglio dovrà confrontarsi, quello che per un attimo abbiamo pensato fosse uno scherzo mediatico è purtroppo divenuto realtà". Così il gr 5 Stelle, dopo che Narciso Ricotta e gli altri consiglieri Pd hanno detto che i tanti concerti allo Sferisterio rischiano di offuscare la lirica. I 5 stelle ricordano "i 10 anni del centrosinistra, per alcuni aspetti i peggiori di sempre": dalla Lube "fatta fuggire" a "il milione gettato al vento per costruire gabbie all’Helvia Recina, per una squadra poi scomparsa, quasi fosse una prebenda da elargire viste le imminenti elezioni, poi vinte". "Abbiamo cercato di stimolare le sapienti e illuminate amministrazioni di centrosinistra a guardare lo Sferisterio anche come contenitore di altro – sottolineano –. E poi arriva lui, Ricotta, che ci fa sorridere tutti: sostiene che artisti internazionali come The Lumineers, Simply Red, Deep Purple, David Garret, Mr.Rain, Robert Plant possono offuscare la stagione lirica".