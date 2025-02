Sferisterio viola per una sera

Dopodomani lo Sferisterio s’illuminerà di viola in occasione della Giornata internazionale dell’epilessia. "Servirà per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione che colpisce milioni di persone nel mondo - spiega la vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro -. Attraverso eventi come questo possiamo aumentare la visibilità delle sfide che le persone con epilessia affrontano e incoraggiare la ricerca scientifica per migliori trattamenti". L’iniziativa, un evento dalla portata internazionale, è stata proposta al Comune dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia L.I.C.E. Marche, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere la ricerca, ricordando che una diagnosi di epilessia non è una condanna e che oggi la malattia si riesce a contrastare in modo efficace.