Sfida a colpi di brani anni Novanta. Ecco i vincitori del premio Lizard

Successo per la sesta edizione del contest organizzato dalla Lizard di Macerata. Lo scorso fine settimana, sul palco del cineteatro Italia gremito, ben 270 concorrenti divisi in 38 band si sono sfidati proponendo brani storici pubblicati tra il 1990 e il 1999. Le band erano divise in tre categorie, basate sull’età media dei componenti: la prima tra 14 e 25 anni; la seconda tra 8 e 14; la terza over 25. Questi i vincitori del premio di 500 euro messo in palio dall’Accademia musicale Lizard, votati dalla giuria di qualità: per la categoria 1 hanno vinto i Meltin Pot con il brano Wannabe (Spice Girl). Per la 2 gli Gnomi Palestrati con il brano El Diablo (Litfiba), per la 3 i The Rumore con il brano High & Dry (Radiohead). Questi invece i vincitori determinati dal pubblico, con buoni acquisto di 250 euro messi a disposizione dagli sponsor: per la categoria 1, The New con il brano All star (Smash Mouth); per la 2 gli Gnomi Palestrati, per la 3 i Terzo Tempo con il brano Shiny happy people (R.E.M.). Da sottolineare la bravura dei coristi che hanno accompagnato l’esibizione delle band: Sarah Castro, Irene Laslo, Leonardo Frezzotti e Massimo Gerini.