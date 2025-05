Sfida all’insegna della goliardia. Ecco la "Corsa alla Spatola"

Dalla Spada alla Spatola. A Camerino la festa continua. Dopo le presenze record di domenica scorsa per la 44esima edizione della Corsa alla Spada e Palio, la città ducale, dopodomani, si prepara a vivere un’altra domenica particolare, quella della Corsa alla Spatola. Una competizione goliardica, non agonistica, che è ormai un appuntamento imperdibile per la comunità camerte e dei dintorni. "Nata nel maggio 2022 da un’idea di Samuele ed Emiliano Micarelli, la Corsa alla Spatola si è evoluta in una tradizione che unisce divertimento, spirito di squadra e sana competizione tra i residenti, dando vita ai tre Terzieri che partecipano: Santo Domingo, Le Scalette e I Sobborghi – spiegano i promotori –. Domenica alle 18 gli atleti si sfideranno ancora una volta lungo le strade storiche di Camerino. E, come la storica Corsa alla Spada, premiazione e festa finale alla Rocca Borgesca". Domenica scorsa il corteo composto da oltre 600 figuranti in costume si è arricchito con gli ospiti della Cavalcata dell’Assunta di Fermo e della Compagnia del Grifoncello di Perugia e con intere famiglie che hanno partecipato all’evento vestite nei semplici panni dei popolani.