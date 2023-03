Sfida di traduzioni, Margherita Antolloni al secondo posto

Secondo posto per Margherita Antolloni della classe 2°A del liceo "Leopardi" al concorso Juvenes Translatores per le migliori traduzioni. La giuria ha scelto il lavoro della studentessa maceratese tra 34 studenti per l’intero territorio nazionale, con un giudizio lusinghiero: "Una traduzione briosa e creativa, molto piacevole da leggere. Lo sforzo di comprensione e resa del testo e l’attenzione al tono e alla scorrevolezza non passano inosservati, peccato per qualche imperfezione. Nel complesso una buona prova, di cui andare fiera". Sara Di Stefano, della classe 5ªI, invece, si è qualificata al quarto posto del Campionato nazionale delle lingue, promosso dall’Università di Urbino.