Sfida nel campo della negoziazione, premiate Erika Seidita ed Elena Pieracci

Si è conclusa la decima edizione della National negotiation competition di Elsa Italia, appuntamento per la formazione dei giovani talenti nel campo della negoziazione, una delle tecniche alternative di risoluzione delle controversie. Dopo una valutazione preliminare condotta da un comitato scientifico composto da docenti delle Università di Macerata e Camerino, 16 squadre sono state ammesse alla fase in presenza. Macerata ha così accolto i giovani partecipanti: a giudicare le squadre, una giuria composta da esperti, tra cui avvocati e professionisti del diritto come Simone Maria Totaro, Massimo Cesca, Barbara Toce, Cesare Ferroni, Barbara Silenzi, Daniele Innamorati, Umberto Ricciardelli, Angelo Santi. Dopo una negoziazione, il titolo è stato conquistato dalla squadra 3, composta da Erika Seidita ed Elena Pieracci, provenienti da Milano.