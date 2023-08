Sfida tra comici a "Camerino Cabaret", la vittoria al sangiustese Mirko Eleonori

Il sangiustese Mirko Eleonori ha vinto la prima edizione del "Camerino Cabaret", concorso nazionale per comici andato in scena al Sottocorte Village, con la direzione artistica di Angelo Carestia. "Per un comico soprattutto se alle prime esperienze, un festival nazionale è l’occasione per confrontarsi e conoscere altre persone che hanno lo stesso tuo obiettivo, far ridere il pubblico, meglio ancora se i comici provengono da tutta Italia – ha commentato Eleonori –. Un ringraziamento speciale va a chi mi ha introdotto nel mondo della comicità con i suoi preziosi consigli, Piero Massimo Macchini. E come dice sempre lui, se esiste la comicità romana, milanese, napoletana, non può non esistere anche la comicità marchigiana, anche se ai marchigiani non piace ridere, perché se ridi stai bene e quando stai bene… spenni li sordi".