Sfida tra hairstylist,. Eugenia trionfa a Torino. Arriva il pass per Berlino

La maceratese Eugenia Sosyuk ha vinto "You on stage", contest per hairstylist svoltosi a fine ottobre a Torino. Grazie a questa selezione, parteciperà all’evento internazionale "World Wide Hair Tour" che si terrà a Berlino il 6 ottobre 2024, rappresentando l’Italia tra i 96 paesi del mondo. "È iniziato tutto per gioco partecipando al contest online su Instagram – dice Eugenia (nella foto, a sinistra) –, non puntavo ad arrivare al grande palco e non riuscivo a credere alla mia convocazione per la preparazione. Poi, quando ho sentito pronunciare il mio nome quale vincitrice del contest, non sono riuscita a trattenere le lacrime di gioia. Arrivare fin qui è stato impegnativo, mi sento molto appagata per l’esperienza vissuta, che mi ha fatto crescere sia a livello professionale che personale. Sono grata a tutte le persone che mi sono state vicino e in particolare a mio marito Roberto Mari (titolare del salone "Ren" in via Trento a Macerata, ndr), per avermi incoraggiato. Poi un grazie al liceo artistico di Macerata, che ha dato il suo contributo con la creazione di un vestito da parte di una loro alunna; vestito molto scenografico e molto apprezzato dal pubblico".