Sfide di padel per l’Admo tra sport e solidarietà

Sport, divertimento e solidarietà al quinto torneo di padel in favore di Admo. Organizzata dal team Torresi e supportata da Mc consulting, l’iniziativa ha raccolto molti giovani fra i 18 e i 35 anni, che hanno avuto modo di conoscere l’associazione donatori del midollo osseo. Quest’anno le squadre in gara sono state 25, suddivise in categorie miste e maschili. A trionfare nel torneo misto sono stati Silvia Torresi e Francesco Caprara su Cristina Capitanio e Francesco Baldantoni, mentre i vincitori del torneo maschile sono stati Mario Mezza e Alessandro Furnari su Marco Massanelli e Marco Pesaola. Questa edizione del torneo ha messo al centro la consapevolezza di quanto un gesto semplice come iscriversi al registro dei donatori possa salvare una vita. Grazie a iniziative come questa, Admo continua a parlare ai giovani, sensibilizzandoli e offrendo loro informazioni preziose su un tema tanto delicato quanto fondamentale e a offrire speranza a chi si trova in attesa di un donatore compatibile.