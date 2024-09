Sfide tra baby calciatori, la Friends Cup va in archivio con la vittoria della Roma

Si è conclusa con la vittoria dell’As Roma, che ha battuto in finale l’Atalanta ai calci di rigore, la tredicesima edizione del torneo nazionale "Friends Cup 2024", disputata lo scorso fine settimana a Potenza Picena. Quelle andate in scena sono state due giornate piene di emozioni, divertimento e condivisione (dentro e fuori al campo) per i ducento baby calciatori che hanno partecipato alla manifestazione. Nell’impianto sportivo Scarfiotti, gremito di pubblico, si è potuto assistere a un vero e proprio spettacolo con tanti giovani talenti che in campo hanno dato vita a delle partite di ottima fattura tecnica, oltre a giocate che hanno fatto emozionare i presenti.

Il torneo ha avuto dei momenti non solo di calcio giocato, ma anche di promozione del territorio: sabato mattina i ragazzi dell’Atalanta hanno visitato il palazzo comunale, ricevuti dal vicesindaco di Potenza Picena con delega allo sport, Giuseppe Castagna e dal consigliere regionale Pierpaolo Borroni. In serata, poi, all’auditorium Scarfiotti, ci si è confrontati su "Sport Turismo Territorio", con il presidente del consiglio comunale Catia Mei, e il presidente del comitato provinciale Figc, Guido Andrenelli.

Gradevole e coinvolgente la presenza dei ragazzi di Marche Say, che hanno coinvolto le società, i tecnici e i calciatori. "Un ringraziamento all’Asd Union Picena – scrive in una nota l’amministrazione comunale di Potenza Picena –, per l’impegno e la passione che anche quest’anno ha messo nell’organizzazione della manifestazione, e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della Friends Cup 2024".

g. g.