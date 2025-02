"Sfiducia, nessuna firma. Il risultato era scontato"

"Civico22 ci accusa di non aver firmato la mozione di sfiducia al sindaco Sclavi, ma non dice che ha scritto solo al consigliere Monia Prioretti e non agli altri. Perché non ha scritto a tutti? Forse in realtà preferiva che la mozione non fosse accettata?". I consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia (Francesco Colosi, Silvia Luconi e Silvia Tatò) e di Tolentino nel Cuore (Monia Prioretti) replicano a Civico 22. La mozione di sfiducia non è arrivata in Consiglio; è stata sottoscritta solo da due consiglieri, Massimo D’Este di Civico 22 - il movimento che lanciato l’atto - e Luca Cesini del Pd, sui sei necessari. Serviva, infatti, la firma dei due quinti dei consiglieri per portarla alla seduta di giovedì prossimo.

"In Consiglio – proseguono FdI e Tolentino nel Cuore – sarebbero comunque serviti nove voti per farla approvare, ma le opposizioni contano al massimo otto membri se includiamo anche il gruppo misto. Dunque non abbiamo firmato perché tecnicamente non avremmo ottenuto il risultato e politicamente avremmo legittimato la maggioranza. Ma forse tutto questo non interessava a Civico 22 preoccupato solo dal fatto di prendere le distanze dall’attuale maggioranza, visto quanto fatto e dichiarato in passato". La minoranza fa riferimento alla stretta di mano tra D’Este e Sclavi prima del ballottaggio, durante le amministrative del ‘22, avvenuta "per alcune convergenze tra i programmi elettorali su temi importanti, come le scuole", ha ricordato l’altra sera in conferenza Civico 22. I voti all’epoca erano confluiti a Sclavi. "La sinistra non sa fare neanche di conto: alla prima tornata Silvia Luconi ottenne il 42,4% dei voti, mentre Sclavi il 33% - proseguono i quattro consiglieri -. Al ballottaggio vinse Sclavi, ma solo grazie ai voti dei sostenitori di certa sinistra. Il nostro orgoglio risiede nella coerenza e nella distanza da questa maggioranza e dalla sinistra, che avrebbe votato chiunque pur di mandare a casa una compagine che aveva fatto molto per la città. Non abbiamo la presunzione di insegnare la politica a nessuno, ma che non ci vengano date lezioni su chi ha vinto cosa. Oggi chi è stato bocciato è Sclavi con la sua maggioranza, oltre a Civico 22 e alla sua coalizione, che con i silenzi in Consiglio dimostra la propria corresponsabilità per una Tolentino ferma. Non è un caso che i voti di Pd e Civico22 siano la metà di quelli del centrodestra; non ci possiamo sedere al tavolo di chi si candida contro qualcosa e non per il bene della città". Alla seduta di giovedì, FdI e Tolentino nel Cuore porteranno un ordine del giorno su "crisi politica e rimpasto della giunta Sclavi", con l’obiettivo che il Consiglio esprima "sdegno per l’improprio, quanto deludente, teatrino messo in piedi dal sindaco e da tutta la maggioranza che lo sostiene, tutti incuranti dell’immagine che è stata data". "Ci aspettiamo il voto favorevole di Civico 22 e Pd – concludono -. Purtroppo in questo momento, nonostante i numeri della maggioranza si siano fortemente ridotti, non possiamo essere noi a votare la sfiducia: solo il sindaco e la sua maggioranza possono decidere di fare un passo indietro. Ma, vista la presunzione, temiamo che questo non avverrà".