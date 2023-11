Sfila il corteo: "rumoroso e arrabbiato"

"Se domani tocca a me voglio essere l’ultima", recitava lo striscione di testa della manifestazione organizzata da Officina Universitaria che, partendo da piazza Annessione, ha attraversato via Garibaldi, via Lauri, corso Matteotti per finire in piazza Battisti. È stata organizzata in memoria di Giulia Cecchettin, studentessa barbaramente uccisa dall’ex fidanzato. Rumoroso e "arrabbiato", il corteo è stato accompagnato da musica di voci femminili, da Loredana Bertè a Myss Keta, balli e canti. "Siamo il grido di tutte quelle donne che non hanno voce", "Lo stupratore non è malato, è figlio sano del patriarcato", "Il sistema sociale deve cambiare, bruciamo tutto" sono alcuni dei motivi ricorrenti del corteo che ha coinvolto, all’arrivo in piazza Battisti, circa 150 persone. "Elena Cecchettin ci ha chiesto di fare rumore, dobbiamo alzare la voce per tutte le donne che non possono essere qui con noi e per tutte quelle che tutti i giorni subiscono molestie e violenze fisiche e psicologiche – esclama Martina Gagliardi, di Officina universitaria – oltre che per tutti gli uomini che non riescono a prendersi la responsabilità di essere il problema. Nel momento in cui si dicono cose come "non ti puoi vestire così" o "quella gonna è troppo corta", anche quella è violenza di genere". Un intervento lucido poi quello di Francesca Pigliapoco, della cooperativa il Faro: "La storia di Giulia è la storia di tante donne che ogni giorno si rivolgono ai servizi antiviolenza. La storia di Filippo, il suo assassino, quella di tanti uomini che scelgono di aderire ad un modello patriarcale. Tutte le donne uccise non hanno perso la vita per colpa di raptus: Giulia è vittima di un fenomeno culturale radicato anche nelle nuove generazioni. La vittimizzazione secondaria chiede alle donne di sacrificarsi anziché far sacrificare, o di cavarsela da sole, con moltissime denunce che vengono archiviate".

Lorenzo Fava