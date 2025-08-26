Sfilano le moto d’epoca con il Circuito. Chienti e Potenza

Arriva da venerdì a domenica la 29esima rievocazione del Circuito Chienti e Potenza per moto d’epoca, nono Memorial Luca Lausdei, riservata a mezzi costruiti prima del 1960, appuntamento del Circuito tricolore Asi targato Caem/Ludovico Scarfiotti. L’alto maceratese vedrà ancora una volta la passerella di mezzi lungo l’itinerario tra Tolentino, San Severino, Serrapetrona, Belforte che caratterizzava l’impegnativo teatro dei campioni degli anni Venti del secolo scorso. Sarà l’Hotel Villa Quiete a Montecassiano a ospitare i partecipanti venerdì dalle 15 alle 17.30. Dalle 18 ci si sposterà alla vicina sede del Caem/Scarfiotti per l’incontro "Preistoria della mobilità terrestre meccanica" con il collezionista Costantino Frontalini. Sabato alle 9.30 si partirà per Elcito; prime prove di abilità a San Lorenzo di Treia. Dopo pranzo, a San Severino la partenza della 29esima rievocazione del circuito. Via alle 15 per un percorso di circa 35 chilometri con altre tre prove di abilità. Al termine sosta al lago di Caccamo. Domenica dalla sede del club Caem/Scarfiotti ci si sposterà verso la costa e Porto Recanati. Poi si proseguirà a Loreto e Potenza Picena per il pranzo, le premiazioni e il saluto dello staff e delle autorità presenti.