Sfilata dei Babbi Natale in moto e mostra dei presepi artistici

Castelraimondo si prepara al Natale con tantissime proposte per tutti i gusti. Domani il centro si colorerà di rosso per il tradizionale appuntamento con la sfilata dei Babbi Natale in moto. Si parte alle 14 con l’esposizione di auto sportive. Alle 15.30 tutti con il cellulare in mano per la foto con i supereroi, mentre alle 18 il momento clou: da inizio corso Italia partirà la sfilata con l’animazione di Joy Dance e la musica di dj Stefanino, con il dj set che proseguirà fino a tarda notte in piazza Dante. Per gli amanti del pattinaggio c’è invece la pista di ghiaccio, un rettangolo di oltre 300 metri quadri dove potersi divertire fino all’8 gennaio. Durante i giorni feriali la pista sarà aperta dalle 15 alle 20 e dalle 21.30 alle 24. Nei giorni prefestivi e festivi si pattina anche la mattina dalle 10.30 alle 13. E poi c’è la mostra dei presepi artistici. Due sono stati realizzati dalle sapienti mani di Gianpiero Gabrielli: il primo si trova in vetrina nei locali dell’ex cinema Manzoni, mentre il secondo è esposto in piazza Della Repubblica nell’area della mostra di Miro Riga. Il terzo presepe è invece un quadro fatto con fiori essiccati dagli infioratori di Castelraimondo, visibile lungo corso Italia. A Capodanno, festa in grande stile al Lanciano Forum organizzata dalla Folgore Castelraimondo in collaborazione con il Comune: cenone a base di pesce a cura del catering Adriatico Espresso. Sul palco "I Parodia" e dj set di Multiradio.