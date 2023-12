Sfilata di trattori per la tradizionale festa del Ringraziamento

La 44esima edizione della festa del Ringraziamento si è celebrata nella mattinata di ieri, accompagnata dalla consueta "trattorata", la sfilata di decine di mezzi agricoli che ha attraversato in lungo e in largo l’intero centro urbano, radunandosi come sempre tra spiazzo Beata Mattia e piazzale Gerani. I mezzi, esposizione al pubblico, hanno ricevuto poi la benedizione del vicario di zona monsignor Lorenzo Paglioni, prima del tragitto finale in direzione del salone parrocchiale dei Cavalieri, dove, come ogni anno, si è consumato il pranzo sociale con tutti gli appartenenti alla categoria agricola.

m. p.