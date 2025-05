Sfilata in piazza con "Civitanova in Cinquecento". I club delle piccole Fiat in arrivo da tutta Italia

Tutto pronto per "Civitanova in Cinquecento", la sfilata delle Fiat 500 organizzata da "La banda del Cinquino", con il patrocinio del Comune. Molti equipaggi saranno in città già sabato, accolti dalla locale associazione organizzatrice con un pranzo da "Primo piatto". Poi saranno accompagnati al camping "Medusa" di Porto Recanati e a seguire ci sarà una cena all’adiacente ristorante "Zia Emilia". L’indomani ci si ritroverà in piazza XX Settembre, con partenza fissata alle 11 per fare un giro della città e delle colline maceratesi. Quindi, il pranzo alla "Cipolla d’oro" di Potenza Picena. Parteciperanno, tra gli altri, il Team 500 Altamura della Puglia, il Team 500 Romagna, la Scuderia 500celle di Roma; "Matti per il Cinquino" di Roma, Gruppo Amatori Fiat 500 Viterbo, il Team Giulia Verona, Fiat 500 Club Italia di Manciano in Toscana, Fiat 500 Ravenna, Fiat 500 Gonars Udine, Fiat 500 Terni, Club 500 Euganeo Padova.