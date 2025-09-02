Lo sfogo della dottoressa dopo il biglietto anonimo: “Delusa e amareggiata dai pazienti”

Treia, 2 settembre 2025 – Chiamate, messaggi, email, visite domiciliari, burocrazia e molto altro. Tutto questo è la medicina generale, un lavoro che da chi svolge la professione viene definito sempre più logorante e, a rendere tutto più gravoso, l’atteggiamento di qualche paziente insofferente. E proprio questo è il caso di Martina Medei, giovane medico di Passo di Treia che, per aver affisso in ambulatorio un cartello con regole di organizzazione dell’orario di lavoro, le è stato lasciato un biglietto anonimo con scritto: “Che tristezza! Voi giovani medici senza ideali e senza lo spirito di servizio. Una vergogna!”.

La dottoressa Medei, laureata alla Cattolica di Roma, ha deciso di renderlo pubblico con un post Facebook: “L’ho fatto perché sono immensamente delusa e amareggiata e anche un bel po’ arrabbiata, per tutta la passione e l’impegno che io e i miei colleghi mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, per tutta la disponibilità, la presenza e l’aiuto che cerco sempre di dare ai miei di pazienti, anche oltre le competenze mediche. Il che non significa essere reperibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, perché il medico è prima di tutto un essere umano, e come tale ha le sue esigenze e la necessità del tempo per sé. E non per questo è meno bravo dei medici di una volta o non ha spirito di servizio”.

Medei ricorda anche che il lavoro del medico di famiglia non termina dopo le 3 o 4 ore ambulatoriali ma prosegue, tra “case di riposo, burocrazia, moduli, Inps, email, messaggi e chiamate. Resto immensamente stupita ogni giorno, nonostante la mia ‘mancanza di ideali’, è invece la mancanza di rispetto che oggi regna nei rapporti umani. Di ideali ne ho molti più di questa persona, che si nasconde dietro ad un biglietto anonimo anziché venire a dirmelo di persona, e nonostante tutto continuerò a mettere amore e impegno in quello che faccio”.

L’episodio è stato commentato dal consigliere comunale di Macerata, Andrea Blarasin, secondo cui si tratta di “un gesto grave, che ferisce la dignità non solo di chi ogni giorno si mette a disposizione dei pazienti, ma dell’intero mondo sanitario. A lei, come a tutti i professionisti della salute, va la solidarietà di chi riconosce il valore di un lavoro svolto in condizioni spesso difficili, tra carichi eccessivi, turni infiniti e risorse non sempre adeguate. È inaccettabile che i medici debbano subire aggressioni verbali, qualche volta anche fisiche, o insulti gratuiti da parte di chi dovrebbe invece avere gratitudine e rispetto. La Regione in questi anni ha dimostrato attenzione con investimenti e riforme mirate a rafforzare la rete dei servizi e a garantire una maggiore presenza sul territorio”.