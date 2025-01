"Sfollati senza Cas, servono deroghe"

"Ho chiesto di accedere a tutti i nominativi delle persone di Tolentino rimaste senza il contributo di autonoma sistemazione, e sono in attesa di risposta. Diversi cittadini stanno vivendo questo problema e mi hanno chiesto di dare loro una mano". La consigliera di minoranza Silvia Luconi si è attivata per chi non aveva rinnovato nei tempi previsti la dichiarazione di mantenimento dei requisiti per i benefici di assistenza. "Ci sono persone sole, o famiglie che hanno sulle spalle un mutuo per la casa distrutta e ora pagano l’affitto in attesa di tornare su quella proprietà – continua –, ma soprattutto ci sono anziani, che non hanno Facebook e non hanno la possibilità di leggere siti o giornali. La normativa esiste ed è restrittiva, per non far rilassare i cittadini sul contributo e sull’assistenzialismo, posso comprenderlo. Ora però ci troviamo di fronte a situazioni delicate e il sindaco, che conosce il territorio e suppongo anche i cittadini, può intervenire se vuole. Anche perché altrimenti potrebbe ritrovarsi con una marea di ricorsi e le relative spese legali. In alcuni casi non si può pensare che basti un post, un comunicato o un articolo. L’ideale sarebbe che il Comune inviasse un avviso a casa. Bisogna trovare una soluzione". Luconi lancia quindi la sua proposta: "Le persone che hanno perso il Cas non sono poche; solo a me se ne sono rivolte dieci. A ogni modo, esclusivamente per questa volta il sindaco potrebbe asseverare le pratiche di tutti. E alla prossima occasione non fare più sconti a nessuno" conclude.

Lucia Gentili