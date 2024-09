Sfonda il cancello con il Suv e scappa. Caccia al pirata

Stava percorrendo a bordo di un Suv la strada di contrada Montecanepino, fino a quando è andato a sbattere contro il cancello d’ingresso di un’abitazione, sfondando la recinzione metallica e procurando danni per qualche migliaia d’euro. Ma invece di fermarsi, il tizio alla guida del mezzo ha fatto retromarcia ed è fuggito a tutto gas. Adesso i proprietari di casa, una coppia di anziani potentini – lui 77 anni e lei 72 –, si sono rivolti ai carabinieri per cercare di rintracciare l’autore di quei danneggiamenti. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, nelle campagne di Potenza Picena. "Intorno alle 19.15 – spiega la figlia dei due anziani –, un Suv color bronzo è entrato frontalmente lungo la stradina di accesso della nostra casa. Però andava a forte velocità e, in pochi attimi, ha sfondato il cancello d’ingresso. A causa dell’urto sono saltati via i bulloni, le piastre e i mattoni di sostegno, e persino il cancelletto metallico si è staccato dal muro. Mio padre si trovava in giardino e ha visto la scena. Nonostante ciò lui ha avuto solo il tempo per gridare – aggiunge ancora –, perché subito dopo la botta quella macchina è ripartita in direzione mare. Il risultato è che abbiamo danni per migliaia d’euro, in quanto c’è da rifare parte della recinzione e bisogna riattaccare il cancello metallico che non funziona più".

Intanto, ieri mattina il padre si è recato alla caserma dei carabinieri di Porto Potenza per sporgere denuncia. "La nostra casa sta a est del centro abitato di Montecanepino – riprede la donna –, e capita a volte che qualcuno usi la stradina di casa per fare inversione. Tuttavia, una scena simile non si era mai vista. Ora speriamo che dalle telecamere di videosorveglianza comunale si riesca a risalire al responsabile di questa folle corsa. Chiunque avesse informazioni utili su quell’auto, le riferisca alle forze dell’ordine".

g. g.